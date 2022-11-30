俄羅斯億萬富翁搭乘的直升機在晴朗的天氣中於摩納哥附近墜毀，成為過去幾週以來第3位離奇死亡的加密貨幣企業家，當地檢調單位調查現場後表示，不排除第三方的疏失。

綜合《每日郵報》（Daily mail）報導，53歲的企業家塔蘭（Vyacheslav Taran）搭乘直升機從瑞士洛桑起飛後，在濱海維勒弗朗什度假鎮附近墜毀，當場死亡，塔蘭成為過去幾週以來第3個意外死亡的加密貨幣企業家。

Taran's death comes after Tiantian Kullander, 30, died 'in his sleep' last week, while fellow crypto millionaire Nikolai Mushegian, 29, drowned on a Puerto Rico beach after tweeting that he feared the CIA and Mossad were going to murder him. 👀 https://t.co/GOhNtMgRxs — TaraBull (@TaraBull808) November 29, 2022

10月29日，年僅29歲的加密貨幣百萬富翁Nikolai Mushegian在推特上說他擔心美國中情局和以色列摩薩德會謀殺他，僅僅在發推文的數小時後，他的遺體在波多黎各的海灘上被發現。

CIA and Mossad and pedo elite are running some kind of sex trafficking entrapment blackmail ring out of Puerto Rico and caribbean islands. They are going to frame me with a laptop planted by my ex gf who was a spy. They will torture me to death. — ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ (@delete_shitcoin) October 28, 2022

11月23日，市值超過30億美元（約新台幣930億）的數位資產管理公司「Amber Group」創辦人，年僅30歲的庫蘭德（Tiantian Kullander）在睡夢中身亡。

11月25日，導致塔蘭死亡的墜機事件發生在晴朗的好天氣下，而且據報道另一名乘客在最後1分鐘取消了搭乘這一趟飛行行程，所以現在這位億萬富翁的死亡壟罩上一層陰影。

塔蘭是加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」（Forex Club）的聯合創始人，11月25日下午1點左右，一架單引擎H130直升機從洛桑起飛來，與1名35歲經驗豐富的法國飛行員一起墜毀亡，尼斯的檢調單位調查現場後表示，不排除第三方的過失。