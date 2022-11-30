運用AI進行文化資產預防性保存維護，是雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心團隊近年開發的前瞻技術之一，今年度首次與苗栗縣政府文化觀光局合作，針對三義木雕博物館的木雕藝術品，開發全台首部「AI文物智慧巡檢機器人」，29日在木雕館舉辦技術發表會。

發表會現場，機器人首次亮相並執行起木雕展品的巡檢任務，運用機械手臂對展品進行全面檢視、拍攝高解析影像進行差異辨識並且在危害初期提出警示，未來將成為館員的好幫手，協力做好文物預防性保存維護工作。

雲科大智慧辨識中心主任張傳育在發表會中提到，這項技術是透過跨領域團隊研發產出，由文化資產維護系曾永寬教授、電機系洪崇文教授及資訊工程系張慶龍教授合作，在文化資產保存維護的概念基礎上，結合機器人作業系統、即時定位與地圖建構技術、相機姿態重現技術與劣化檢測及預警技術，研發出全台獨家首創的「AI文物智慧巡檢機器人」。

機器人可以依設定路徑到各展示文物位置，運用機械手臂對文物進行全面的檢視、拍攝高解析的影像、分辨出細微的差異，因此可以在有危害的狀況發生初期，及早提出警示，並可以定時定期進行例行性巡檢。

雲科大文化資產維護系曾永寬教授說，這項AI技術過去已陸續應用在廟宇、古蹟以及戶外文物等，有效發揮預防性保存功能。文資團隊這幾年在木雕館進駐的經驗，觀察到保存維護這些木質文物和藝術品真不是一件容易的事。因為環境的溫度、溼度、空氣品質和光照都對這些有機木材質造成影響。

另外還有把木材質當食物的黴菌、蛀蟲和白蟻，若沒有儘早發現並排除危害因子，就會導致文物和藝術品的劣化損傷。這次開發的『文物智慧巡檢機器人技術』，在巡檢過程中將同時蒐集保存環境感測數據，並依據文物劣化特徵、起因和環境因子影響，搭配文物影像差異辨識，再運用人工智慧提出文物狀況成因判斷與對治建議。

文觀局長林彥甫表示，三義木雕博物館近幾年逐步朝向專業化、數位化的方向發展，其中的關鍵在於與國立雲林科技大學文化資產維護系建立的產學合作模式、成效良好。

雙方合作的開端起始於109年由曾永寬教授帶領團隊進駐木雕館，整飭館內藏品並且培訓館員預防性保存專業知能，導入保存管理系統，讓木雕館典藏管理更加專業、與時俱進。今年度木雕館與雲科大文資團隊再次合作並且獲得文化部博物館事業推展補助計畫，協力進行藏品研究與維護工作，不但活化木雕藏品、也深化雙方合作。

林彥甫說，非常高興雲科大將最新AI技術應用於木雕館典藏管理業務，一同守護台灣木雕經典作品，永續保存這項具有台灣特色的木雕物質文化。