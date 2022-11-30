漫步空中長廊感受園區林蔭之美。（柯宗緯翻攝）

遊客可在空橋觀察迷你驢。（柯宗緯翻攝）

高市府水利局打造全新的親水廣場超好玩。（柯宗緯翻攝）

山形屋讓遊客得以窺視動物居住環境。（柯宗緯翻攝）

高市府斥資5.5億元改建，壽山動物園歷經1年多改建，將於12月16日試營運，三大亮點搶先看，包括總長440公尺空中漫步長廊；黑猩猩鐡籠化身「光室咖啡」，讓人類「體驗被圈養的狀態」；親子設施大升級，還可打水仗。

高雄市長陳其邁上任以來，有感於全國三大公立動物園之一的壽山動物園，因長年經費不足、設施老舊，2020年10月9日宣布啟動「新動物園運動」。他指出，這場最大規模的動物園升級計畫，以提升動物福祉為目標努力，未來壽山動物園將創造更多美好故事，延續跨世代共同回憶，讓動物與人類友善共存。

陳其邁也感謝高市副市長林欽榮督導整體計畫執行及跨機關協調，歷經518天的日子，召開66場會議，動員1萬8000名人力，讓新動物園運動如期如質完工，成就屬於大家的壽山動物園。

高市觀光局委託邱文傑建築師事務所及AxB 建築工作室進行「新動物園運動」規畫案，透過跨局處合作，由市府工務局養護工程處進行入口意象營造、園區道路優化及特色花藝妝點，水利局則將親水廣場變身成超好玩的噴泉、像煙囪的水霧，小朋友還可以在清涼的水池打水仗。

至於園區內動物生活空間及遊園動線、服務設施等，交棒由觀光局施作，觀光局長周玲妏表示，此次改造以增進動物福祉為主要目標，工程進行中也邀請動物領域相關專家學者，提供規畫建議及實質圖說審查之寶貴意見。

為將壽山動物園改造為融合自然的和諧參觀空間，邱文傑思辨「人與動物、看與被看的關係」：既有老舊獸舍，打開部分屋頂，導入陽光，雨水，更改善獸舍的通風，清潔與排水功能。人類可進入室內一窺部份獸舍的生活空間。

此外，黑猩猩從巨大鐵籠遷移至類棲地的新家，3隻黑猩猩搬到了有大樹環繞、大塊岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客站立雨豆樹下透過玻璃觀景窗直視黑猩猩，不再像從前只能看到鐵籠後被金屬切割的身影。

而黑猩猩原本居住的鐡籠，新建1棟三層樓白色建築，化身鐵籠咖啡屋並命名為「光室咖啡」，人類則進入籠舍休憩消費，「體驗被圈養的狀態」，預計2023年開始營運。

工程亮點之一為總長440公尺的空橋，空橋下方也自然成為動物乘涼的所在，入口處遊客可搭乘玻璃帷幕電梯上升至空橋，自由選擇左、右半區的遊園動線。兩座山脈意象的建築分別是「水豚山屋」及「黑熊山屋」讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計。

壽山動物園本次引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可從上往下欣賞動物的棲息行為，也可往下步行到展覽館以平視角度近距離觀察動物。

為考量黑熊攀爬樹木的習性，黑熊山屋打造讓黑熊可攀爬的棲架，還附帶澡盆讓黑熊在夏天可泡澡降溫，戶外棲地則擴大分為3個獨立的區域，讓獨居性的黑熊得以同時放展，也不會互相干擾。