新北市一名49歲劉姓男子今年3月間在健身房運動，發現一名女子獨自使用運動器材便上前指導，卻趁機伸鹹豬手偷摸女子的胸部、臀部等身體部位，慘被報警提告。新北地院審結，依違反性騷擾防治法，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，劉姓男子今年3月2日晚間8時許前往新北市一處健身房，發現女子A單獨使用健身器材，遂上前表示要指導對方健身動作，未料劉男趁隙伸鹹豬手，連續觸摸A女的背部、臀部、肩膀及胸部兩側，接著還順勢下滑，觸碰A女的臀部與大腿兩側，嚇得A女報警處理。

劉男最初聲稱，印象中完全沒有碰到A女身體任何部位，隨後又改稱，不知道有沒有碰到A女身體等，但檢察官核對證人說詞，以及健身房內部的監視器畫面等證據，認定劉男的確涉嫌對A女性騷擾，依法將其起訴。

新北地院審理時，法官認為劉男是具備普通智識及社會歷練的成年人，卻不能控制個人慾念，趁機在健身房觸摸A女的身體等隱私部位，不僅侵害A女對方的身自體自主權，也造成A女身心受創，考量劉男在審理時終於認罪等，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸臀部、胸部及其他身體隱私部位的行為，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。