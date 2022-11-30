新北市立淡水古蹟博物館駐村藝術家超狂！淡古駐村藝術家陳琇萍曾發生重大車禍，在馬偕醫院救治及休養期開啟刺繡之路，從此與淡水結下不解之緣，進而推出全新創作《馬偕博士》，使用刺繡技法創作一幅巨型馬偕像，遠看霸氣十足，近看精巧細緻，藝術家還將連續推出2場工作坊，讓民眾一探刺繡的奧秘。

陳琇萍耗時6個月以刺繡技法搭配不同材質的布料交織而成，高達190公分的作品非常醒目，遠看霸氣十足，近看精巧細緻，值得一看；另一名藝術家簡俊成則是展出蝸居系列，充分體現現代人的生活型態，用華麗的外殼來隱藏自己，引起大眾共鳴，參觀的民眾還以口罩遮臉與作品合影，形成有趣的畫面。其他駐村藝術家的創作都在「2022藝起港動」新北市國際藝術村成果展。

淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，為了培育國內文創人才，自2013年開始推出藝術家進駐計畫，2014年起更開放文創工作團隊申請駐村，至今已有115組藝術家進駐，而今年則是首次舉辦成果聯展，希望透過展覽讓更多的人認識駐村藝術家。

「2022藝起港動」新北市國際藝術村成果展即日起於滬水一方藝文空間5樓（新北市淡水區觀海路91號）展至2023年2月28日，由陳琇萍、林晏竹、林晏印、程許忠、佘心婷、簡俊成、劉時棟、張雅萍、李芊慧等8組駐村藝術家共同參展，展場分為8間展區，作品型態橫跨刺繡、複合媒材、裝置藝術、攝影、雕塑、採集及皮革等領域，以淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年為題，透過他們的創作來重新詮釋歷史。

除了成果展外，12月的週末分別推出「璀璨耶誕繡」、「淡水百種樣貌」、「文化歷史與攝影的關連」、「淡水百年停格動畫」及「電影特效中的雕塑運用」等免費參與的工作坊及講座，推薦有興趣的人把握機會至淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw報名，名額有限，額滿為止。