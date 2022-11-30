新北市為了推廣新北好茶，集結優異茶師推出百萬冠軍茶，並協助媒合米其林星級的「教父牛排」，讓百萬冠軍包種茶、新北有機蔬菜及茭白筍入菜。（蔡雯如攝）

坪林區農會理事長陳文慶是興鴻茶莊第三代負責人，今年茶莊奪得冬季文山包種茶市級評鑑特等獎，冠軍茶以每斤5萬元的售價銷售一空。（蔡雯如攝）

新北市坪林包種茶聞名全台，新北市為了推廣新北好茶，集結優異茶師推出百萬冠軍茶，並協助媒合米其林星級的「教父牛排」，讓百萬冠軍包種茶、新北有機蔬菜及茭白筍入菜，此外，農業局與坪林區公所將在12月起辦理展售會，每周都有活動，並推出「新北好坪劵」，提供1100份買千送百，滿3000元享免運，推廣新北好茶獨特風味。

農業局指出，坪林區有北包種美名，為包種茶的最大產區，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65％。坪林區農會理事長陳文慶表示，今年受到氣候影響，茶葉遭逢旱季，成長期又遇下雨，導致今年產量偏低，296點茶葉沒有提交包種茶冬季評鑑，創歷史新高，且有221點被淘汰，不過，兩波採收期都遇到好天氣，加上延長收件期，農友可以花費較多心力，進行後續作業，因此品質未有太大變動。

新北市長侯友宜表示，坪林包種茶是百萬名茶，每年推出即銷售一空，他與教父牛排創辦人鄧有癸認識30、40年，米其林茶種配上米其林牛排，絕對可以給消費者不同的體驗。鄧有癸說，許多餐廳現在都採用茶品搭配餐點，非酒精類飲料受到消費者喜愛，他是新北人，知道包種茶香氣、發酵等都很出色，因此選擇將此入菜。

另外，坪林青年茶業發展協會也推出新品，不含酒精帶酒香的「茶慶酒」，讓百年技術結合創新思維，朝年輕化及國際化方向發展。

農業局將在12月10、11、17、18日在坪林茶業博物館旁廣場舉行展售會，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點，現場有歌手張文綺、國際專業小提琴家康妮媚、國際級雜耍技藝虎劇團、阿卡貝拉人聲演唱，以及茶凍DIY體驗、創意調酒「品茶香」。

農業局指出，今年推出「新北好坪券」，除了有1100份買千送百共，還有買1000送100、買3000送300加贈Line貼圖好想兔聯名紅包袋、買5000送500加贈聯名紅包袋及聯名品茗杯，12月3、4、24、25日在台北希望廣場舉辦展售會，消費滿3000元即可免費贈送限量聯名紅包袋，每日限量75份。

坪林區公所說，12月1日中午12時開放報名坪林微旅行，活動日期在12月10、11、17、18日，每日1梯次，共4梯次，每梯次30名(額滿為止)，將帶民眾遊歷坪林親水公園、百年舊橋、觀魚步道(吊橋)及玻璃橋等特色景點，線上報名網址https://zh-tw.facebook.com/NTPC.TEA/。

農業局說，比賽茶目前已開放訂購，詳情可洽坪林區農會，訂購滿3000元即可享免運，喫好茶可洽坪林區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=e8ca970cde5c00e1&dataserno=c86b8515dc80aa6f2e11b4fdb3f7a96c，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。