詐騙集團猖獗，連立委、議員也難逃「魔掌」。無黨籍台北市議員林亮君、民進黨立委高嘉瑜爆料，收到台北市警察局某林姓科長的訊息，邀約周末一起用餐，被質疑後還反問兩人「是不是本人」，讓林亮君傻眼說「反詐騙反到被盜帳號，這樣不行喔。」

林亮君昨（29）日在臉書貼出一張對話截圖，透露自己收到台北市警察局林姓科長的邀約，只見對方先是問在忙什麼，被質疑身分後還先反問「我都告訴你了，你還問我是誰，你到底是不是本人」，隨後更邀約周末一起吃飯，讓林亮君傻眼說「警察局科長約我吃飯喔？反詐騙反到被盜帳號，這樣不行喔。」

高嘉瑜今日也在臉書貼出與同一位科長的對話，對方同樣率先質疑「是不是本人」，但在高聲稱手機顯示的是別人後，對方就不再說話；高嘉瑜指出，該手機號碼應該是台北市警察局保防科長的公務手機，雖然警局回覆稱是被盜帳號，但她質疑若連警察自己都被盜帳號，甚至成為詐騙幫兇，那民眾要如何自保？

高嘉瑜、林亮君兩人也一起提醒民眾，若接到不明或是奇怪的訊息，可以多利用165反詐騙電話，避免上當受害。