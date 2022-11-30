YouBike已是許多民眾生活不可或缺的交通工具，不少曾發生過租借站駐位滿車，無法還車的困擾，新北市公共自行車YouBike 2.0系統將自12月1日中午12時起，新增「滿站免費增時」新服務，提供騎乘YouBike2.0遇到租賃站車柱停滿無法還車時，免費增時15分鐘，提供民眾找尋其他借站的時間。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，新北市去年10月20日開通YouBike1.0＋2.0雙系統服務，平均每日騎乘人次有9萬人次，YouBike 2.0租賃站更即將突破千站，已成為市民公共運輸最開始及最後一哩路的重要交通工具。

吳政諺說，為提升新北市YouBike服務及保障消費者權益， YouBike2.0將自明天中午12時起新增「滿站免費增時」服務措施；即當民眾騎乘YouBike2.0抵達目的地場站卻無車柱可還車時，就可以利用2.0 APP申請1次增時15分鐘免予計費，申請後民眾可依APP顯示周邊鄰近場站視自身情況歸還車輛。

交通局指出，YouBike1.0系統原有的「滿站免費增時」功能亦繼續維持，民眾可以使用租賃場站的KIOSK多媒體事務機來申請，因考量1.0站距較遠，所以免費增時時間為30分鐘，提供民眾申請利用，交通局亦將持續在租借熱點周邊尋求合適空間建置新租賃站，減少無車可借或無柱可還車的情形。