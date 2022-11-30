食藥署今天公布藥品回收資訊，一款由葛蘭素史克藥廠（GSK）所生產的氣喘用藥泛得林錠2毫克（VENTOLIN TABLETS 2MG），因檢出動物性致癌物亞硝胺類不純物，主動進行預防性下架，總計回收33萬顆，約佔國內3成用藥量。

食藥署指出，泛得林錠主要用於支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣腫等病患。食藥署藥品組科長洪國登表示，本款藥過去幾年的使用量約介在30至40萬間，在同成分、同劑型的市占率約3成，去年因為國際間有研究發現，該藥的4毫克劑型含有亞硝胺類不純物，但此劑型並未在國內販售。

洪國登說，雖然4毫克劑型並未在國內銷售，但廠商已於去年12月主動針對經銷商預防性回收2毫克的產品，但到了今年，國際間也發現部分批號的2毫克產品也有亞硝胺類不純物，因此今年決定主動向所有醫療機構進行預防性回收。

洪國登指出，目前國內的泛得林錠2毫克尚未發現含有亞硝胺類不純物，國際間也尚在了解出現亞硝胺類不純物的主因，但亞硝胺類不純物在動物試驗中已被證實為致癌物，至於用於人體上是否也會致癌，目前仍未知。

洪國登表示，在本款藥下架後，國內同成分、同劑型的替代藥物還有其他廠牌能選擇，甚至在治療上也可用不同成分的藥品替代，因此不會有缺藥問題。