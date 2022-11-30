在抗病毒藥物進步發展下，愛滋病已成為像高血壓、糖尿病等慢性疾病一般穩定可控，只要穩定服藥，控制HIV病毒量到測不到的狀態，病友的健康狀況和一般人無異。然而，台灣許多感染者仍因為他人對於愛滋病毒的不瞭解，出現被拒診的憾事。為協助病友，「你不是一個人實踐協會」在[email protected]平台成立「愛管家」（@weasone），提供各種醫療資源轉介、協助被拒診拒醫的幫助。

家住北部的林先生（化名），是長期穩定服藥的HIV陽性病友，且病毒量已達到不具傳染力（U=U）的狀況。他今年曾向「你不是一個人實踐協會（WE AS ONE ASSOCIATION）」反映，日前打電話到牙醫診所預約洗牙、並主動告知病情狀況，當下卻被該診所拒絕。

協會經當事人授權後發信至衛福部反應，後續轉案到新北市衛生局，歷經與牙醫師教育及溝通後，最終獲得良好的回應。該名牙醫師表示「就診者無論是否患有HIV，只要穩定服藥，皆一視同仁，不用特別告知。」

在台灣，到牙醫診所洗牙是普遍的醫療行為，但對許多感染者而言，卻彷彿有一道高牆擋在他們面前。高雄榮民總醫院教學研究部臨床試驗科主任、協會榮譽理事林錫勳表示，牙科在臨床上最常發生拒診案例，過往曾有病人為了避免讓自己被查到雲端藥歷紀錄而被拒診，選擇自行停藥。科學研究已證實，只要穩定服藥，控制HIV病毒量到測不到的狀態，HIV病友的健康狀況和一般人無異。

台灣經過多方努力，已達成「90-92-95」的成績，即90％愛滋感染者已知自己的感染狀況；92％已知感染狀況者已穩定接受服藥治療；95％穩定治療者能有效控制病毒量，領先亞洲其他國家。林錫勳表示，測不到病毒就不具傳染力（U=U）已是實證，HIV病友的就醫治療如同治療B型及C型肝炎，在一般醫療院現行的消毒滅菌流程下，都不會造成病毒感染，全民應打破聞愛滋色變的舊觀念。

協會秘書長葉柏岑也表示，該協會持續蒐集並建立全台友善牙醫名單，期盼更多醫師加入友善牙醫的行列。同時，協會也致力推廣U=U的觀念，告訴病友們好好治療是值得鼓勵與肯定的，並透過日常講座分享、協助申訴等，持續衛教宣傳。

成立剛滿週年的「你不是一個人實踐協會」，近期也舉辦各種主題的新知課程，如邀請台北市立聯合醫院醫師講解C肝預防和治療、門診零距離；邀請個管師分享正確認識愛滋管理、介紹PrEP與PEP等；協會更走出戶外，邀請朋友們到宜蘭親近自然與九份之旅。

葉柏岑表示，「你不是一個人實踐協會」已在[email protected]平台成立「愛管家」（@weasone），提供各種醫療資源轉介、協助被拒診拒醫，或工作因HIV身分受到不平等對待的申訴。民眾若有難以啟齒的話，卻不知如何表達等，都能輕易且私密地與協會聯繫。