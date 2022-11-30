中友百貨請來醜白兔來舉辦森林派對，全館使用大量的五葉松、羅漢松枝幹，搭配大量的芒萁、扁柏、尤加利以及進口諾貝松等植物，營造出滿滿的耶誕節氣氛。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

中友百貨今年與LINE貼圖明星醜白兔合作，在C棟1F廣場的6米高醜白兔搭著紅色雪橇討喜現身。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

廣三SOGO百貨以馬卡龍色系數千個物流箱組合高達8.5公尺的耶誕樹不論是在樹體內部或是外圍，每個角度無論白天和晚上都好好拍。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

秀泰生活「跑跑卡丁車IP」聯手，利用賽道、頒獎台、夜光霓虹燈等各式跑跑卡丁車IP的賽車元素打造耶誕氛圍。（秀泰生活提供／馮惠宜台中傳真）

勤美綠園道打造長出巨大比例雙腳、高達8米的主題耶誕裝置。（勤美集團提供／馮惠宜台中傳真）

卡在樹上的耶誕老公公、6米高醜白兔、繽紛物流箱打造的麥塊耶誕樹…，不讓新北耶誕城狂吸朝聖人流，台中各大百貨賣場迎接耶誕來臨，獨具巧思進行耶誕布置，為台中拼國旅也經濟，讓宜居城市不在節慶行銷中掉隊。

大魯閣新時代購物中心今年大膽地以「耶誕老公公出任務」為視覺主題，今年搭建高達12米的超巨大耶誕樹，樹中央一位耶誕老公公伸出大手彷彿大聲吶喊著『快來幫忙！』模樣，饒富趣味！

配合耶誕來臨商場也規劃了一系列活動，民眾來新時代上傳耶誕樹合照就有機會抽Switch遊戲機或50張電影票等萬元大禮，並同步舉辦「耶誕愛募集」活動，號召民眾一同發揮愛心，募款所得將全數捐助台中光音育幼院幫助弱勢孩童，商場也將招待育幼院的孩童們至館內享用大餐並體驗多項娛樂設施。

中友百貨今年與LINE貼圖明星醜白兔合作，邀請醜白兔到中友舉辦森林派對，全館使用大量的五葉松、羅漢松枝幹，搭配大量的芒萁、扁柏、尤加利以及進口諾貝松等植物，營造出滿滿的耶誕節氣氛；尤其是位在C棟1F廣場的6米高醜白兔，搭著全台最大的紅色雪橇，特別醒目又討喜，吸引許多逛街民眾駐足拍攝。

廣三SOGO百貨特別訂製馬卡龍色系『湖水綠』『櫻花粉』『純淨白』等數千個物流箱組合高達8.5公尺的耶誕樹，搭配木棧板，加入了LED燈條、七彩漸變流星燈、燈管、露營風串燈，讓閃閃發亮的耶誕樹，不論是在樹體內部或是外圍，都顯得五彩繽紛，每個角度無論白天和晚上都好好拍。

秀泰生活除了有浪漫華麗的耶誕樹外，更與Nexon知名遊戲「跑跑卡丁車IP」聯手全球合作夥伴LINE FRIENDS，推出超酷的賽車跑道場景，利用賽道、頒獎台、夜光霓虹燈等各式跑跑卡丁車IP的賽車元素打造全台唯一的經典賽道場景。

而勤美集團今年在草悟商圈耶誕村活動集結趣味路跑、藝文展覽、街區遊逛、公益合作、音樂派對，邀請到設計藝術新銳和平製品打造長出巨大比例雙腳、高達8米的主題耶誕裝置，象徵今年主題「耶誕烙跑」的精神，重頭戲12月18日舉辦「耶誕烙跑日」將集結2022名耶誕老人聚集草悟道，參加趣味路跑、音樂派對。