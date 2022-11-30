中國大陸疫情雖仍嚴峻，但防疫措施有持續鬆綁的跡象。北京、廣州、鄭州等地已開始允許無社會面活動的人員，可以不參與全員核酸篩查；重慶則允許「無疫小區」、「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測。

陸媒第一財經報導，今（30）日上午，北京大興發布通知稱，為減少人群聚集感染風險，節約全區核酸檢測資源，長期居家老人、每日上網課學生、嬰幼兒、居家辦公等無社會面活動的人員，如果沒有外出需求，可以不參加每日核酸檢測。

北京市朝陽區副區長孟銳昨日也表示，該區將有針對性地對部分群體實行免檢核酸，推行「願檢盡檢」，無社會面活動人員且無外出需求，可不參加每日核酸檢測。他說，如果沒有社會面活動，同時周圍又沒有感染者和密接者，感染新冠病毒的風險並不高。有針對性地免檢是對這部分人群更好的保護，也有利於集中精力用於真正風險人群的篩查。

廣州則更早就實行此類措施。廣州越秀和荔灣這兩大區，今日繼續允許無社會面活動的人員可以不參與全員核酸篩查，這是自28日以來，這兩大區連續三天做出這樣的行動。廣州所稱的無社會面活動者包括：長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等人員。

第一財經指出，據今早確認，廣州剩下9個區目前尚未發布相關核酸檢測安排通知。不過，有家住在廣州海珠區的民眾表示，今日上午8時許已收到學校老師發布的類似通知。

廣州衛健委近日對第一財經記者表示，廣州市層面每天會推出全市的核酸檢測策略，但具體的執行還是要各區根據自身的疫情防控形勢來決定，具體的仍以各區規定的為主。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部致全體市民的公開信表示，將分類實施核酸檢測，除高風險區外，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，如無出行需求，可不做核酸檢測。

重慶市26日新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，市衛健委副主任李畔介紹，市裡專門做了論證研究，明確「無疫小區」、「無疫社區」不參加近期三輪全員核酸檢測。

李畔表示，近5天都沒有陽性的街鎮、有陽性的街鎮中近5天沒有陽性的社區和小區，不用參與這次全員核酸檢測，「這也是對在這次疫情殲滅戰當中，積極共同抗疫的、一項有針對性的、大家一起共同努力的結果。」