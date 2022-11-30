隸屬於日本地下女子樂團「ゆるっと革命團」的22歲成員菅原雛（菅原ひな），自地下女偶像身分出道後便憑著甜美臉蛋與嗓音受到大批粉絲的愛戴，但在今年7月時她的左腳卻突然劇烈疼痛因此送醫，一檢查才發現她竟罹患超罕見的癌症「滑膜肉瘤」，讓外界相當震驚。

菅原雛近日發出貼文，透露自己在7月份出現左腳劇烈疼痛的情況，隨後就前往醫院檢查，沒想到一查才發現她罹患超罕見的癌症「滑膜肉瘤」，必須立即接受手術，而且雙腿都得動刀，因此她便住進了醫院。而原本預計手術時間為4個半小時，結果卻進行了9個小時才結束，醫生大幅挖掉她腿部的肌肉、神經、血管，今後恐怕無法再運動、跑步，而她也因為麻醉的藥物副作用使她術後持續想吐，待麻藥退除則明顯感覺到雙腳劇烈的疼痛感，甚至因此無法入眠，相當辛苦，之後還得面對漫長的復健過程。

菅原雛接著向粉絲們道歉，表示自己很喜歡跳舞，也謝謝大家喜歡她，抱歉接下來可能沒辦法再跳舞。不過她透露近日已開始用助行器練習走路，因很久沒看到走廊所以心情特別開心，只是手術後的雙腳還是非常疼痛，之後還得持續接受化療，期望有一天能戰勝病魔。而粉絲們看到後相當心疼，紛紛留言為她加油打氣，期望她在將來還有機會站上舞台表演。