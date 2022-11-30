受蘋果股價下跌影響，以及投資人觀望聯準會主席鮑爾即將發表的談話，隔夜美股標普500指數與那斯達克指數連續第3天收黑，但隔夜中概股大漲帶來提振，周三香港恆生指數盤中微漲0.16%，報18233.84點。國企股跌0.13%，報6228.95點。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數周二大漲5.04%，報6022.17點。

中國製造業活動持續萎縮，11月官方製造業採購經理人指數（PMI）為48，較10月下滑1.2個百分點，並落後市場預期（49）。

恆生科技股指數目前小漲0.28%，嗶哩嗶哩大漲10.3%，表現最佳；其次為眾安在線漲5.3%。

中國影音社群平台嗶哩嗶哩業績報喜，隔夜ADR股價飆漲22%。

匯控出售加拿大業務，料挹注稅前獲利57億美元，股價漲1.7%。

國美大漲18.5%，媒體報導，該公司在中國各地門市將啟動直播帶貨的新業務。

阿里巴巴暫跌0.9%，騰訊跌1.1%。英國《金融時報》報導，為應對以美國為首的拑制，中國已招募阿里巴巴和騰訊共同參與半導體晶片設計工作。報導指出，為強化半導體智慧財產權，中國已經招募多家中國企業與中科院等研究單位共同成立「北京開源晶片研究院」，以降低對軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）的依賴。