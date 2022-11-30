小型模組化核反應器(SMR)因為產出的核廢料較少，近期國際上以SMR取代傳統核電廠的討論越來越多，根據美國核管會評估，該技術最快2030年可進入商轉。而原本立場反核的民進黨，其黨籍立委陳秀寶竟指，原能會應關心並掌握鄰國在SMR以及核融合的研究走向，並在核安上有審慎的規劃。

今年11月美國史丹佛大學的「核能與能源安全」研討會上，會議主持人史丹佛大學政治及社會學教授戴爾蒙（Larry Diamond）直言，「台灣淘汰核能，簡直是瘋狂（Madness）」。

中研院今(30)日在「台灣淨零科技研發政策建議書」記者會談及2050淨零科技策略，因應蔡政府非核家園目標的推動，談及核能少之又少，但仍指出應密切追蹤國際在第4代核能、核融合的趨勢與發展。

雖然民進黨政府大力反核，但面對戴爾蒙的批評，以及九合一選後態度有了微妙的轉變，原能會今日在立法院教育及文化委員會列席報告業務概況，民進黨立委陳秀寶提問，SMR因為產出的核廢料少，是否可能作為台灣非核家園的過渡作法？

原能會主委謝曉星表示，SMR是新的優勢，也有相關優點，核研所也有相關研究和研製，SMR還是有核廢料，而核廢料的多寡取決於功率和燃料，2030年要商轉也沒那麼簡單，台灣未來若要使用，管制法規就必須研擬。

陳秀寶指出，2050年淨零是目標，雖然核電廠要除役，但有業者強調SMR確實是可行的過渡方案，我們鄰國也有在發展該技術，希望原能會關心並掌握鄰國的研究走向，也在核安上有所規劃。

謝曉星說，完全同意國家能源有新世代的核能發展規劃，但站在核安管制立場還是要審慎評估，SMR還是有高階核廢料的產生，而核廢的處理是台灣很大的問題，如果核廢能減少真的非常有利，也可以說服民眾。

民進黨立委張廖萬堅指出，中研院說核融合商轉發展要密切關注，並在適當的時間點啟動相關規範的建立，好讓台灣與全球引進核融合技術，以達2050淨零排放的目標，原能會對此的立場？

謝曉星表示，核融合核廢料非常少，核種半衰期也非常短，核融合可以說是解決環境問題的終極目標，另外核融合就是人工太陽，有了太陽也才有潮汐和風能，風能、太陽能就是核融合的產物是不爭的事實，但消耗的成本也非常龐大，核研所也已經有相關研究，但目前非針對發電而是做其他用途。