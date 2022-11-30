高雄市楠梓區林姓里長候選人疑似落選失意，導致他心情不好，家屬29日發現他身亡，通報警方。經檢方相驗後，並無他殺之嫌。

家屬發現林男在這處宮廟前死亡，通報警方。警方到場在樹下發現繩索，沒有發現遺書。警方研判，可能與落選有關。 警方30日呼籲，請民眾多關心家人，適度給予關懷。民眾若碰到難關，請珍惜生命。

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