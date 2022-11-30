聯絡簿不僅是親師之間溝通的重要管道，也方便學生紀錄校園生活，一名網友表示，朋友就讀國小的孩子近日在準備段考，壓力大得在聯絡簿的「生活札記」中塗鴉，只見孩子用3線條畫出空間，再畫一個人蹲坐在角落中，滿臉落寞無助，他將其拍下後PO上網說，「覺得有點哀傷」，貼文吸引上千網友關注，紛紛稱讚「孩子有才，將來必成大器」，但也有人認為是孩子的求救訊號，要多關心是否有心事。

原PO昨（29）日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片，圖為朋友小孩的聯絡簿，內容可見聯絡簿有兩個欄位，包括「今日功課、明日應帶物品」和「生活札記」，「今日功課、明日應帶物品」寫，段考考英文、理化及社會；16時05分放學。

網友認為要多關心孩子，當中可能藏有心事。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO表示，「生活札記」讓學生自由記錄心情，但朋友的小孩用鉛筆把4行文字欄塗黑，留橢圓形的空白，用3條線在橢圓空白中畫出空間感，再畫一個人蹲在角落，神情相當無助，令他看了忍不住說，「朋友小孩的聯絡簿，覺得有點哀傷」。

圖文曝光，引發逾3千網友按讚、留言，「孩子乖，怎麼了呢」、「這個可能要關心一下，感覺有心事」、「多關心孩子吧」、「是孩子的求救訊號」、「能感受到這位同學心裡的苦」、「可以看出段考壓力多大，孩子加油！」、「好會畫畫，完全表達出心境」、「不想面對段考的孩子」、「將來必成大器」、「畫得好可愛」、「這孩子有才，需要好好培養」。