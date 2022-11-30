搶攻聖誕節節慶商機，南臺灣最受親子歡迎的和逸飯店·台南西門館將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動，12月24日平安夜舉辦「聖誕Party活動」及Cozzi KITCHEN「聖誕繽紛饗宴」buffet吃到飽晚餐，標榜讓入住旅客一次滿足吃大餐又好玩的需求，感受濃濃的過節氣氛。

為營造聖誕節歡樂氛圍，走進和逸飯店·台南西門館大廳便可看到卡通人物聖誕樹，以及探險活寶主角人物阿寶及老皮開心的迎接大家，同時「聖誕老人驚喜製造所」首度開張，12月17至12月25日入住旅客可以設計製作專屬聖誕襪歡度聖誕，事先預約活動，聖誕老人將在晚間驚喜現身敲門送糖果。12月24日下午一點至三點半舉辦「聖誕Party活動」，邀請大小朋友一起DIY動手製作薑餅人，由COZZI哥哥姊姊帶領玩闖關、增加親子互動機會，最後品嚐美味的Cozzi KITCHEN聖誕下午茶做個完美的結尾，豐富的應景活動，不用飛出國，和逸飯店·台南西門館給你一個充滿儀式感的聖誕節。即日起開放報名，額滿為止。

Cozzi KITCHEN餐廳主廚精心設計30種以上的聖誕節經典料理，於12月24日平安夜推出「繽紛聖誕饗宴」buffet吃到飽晚餐料理，選用多款海陸新鮮食材製作異國風味料理，包含「聖誕香料烤雞佐蔓越莓醬」、「迷迗香羊肩排佐櫻桃紅酒醬」、「奶油焗扇貝」以及大小朋友都喜愛的「西班牙海鮮燉飯」，還有主廚現切的爐烤牛肉及蜜汁烤火腿，以高溫烘烤完美呈現肉品原始的鮮美，讓每位賓客體驗美味的聖誕節饗宴。12歲以上成人每位1,280元，7至11歲孩童每位780元，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠，現在訂位7至11歲孩童免費暢玩佔地500坪的戶外遊樂設施-奇趣操場。