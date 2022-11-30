新冠肺炎疫情期間，憂鬱症及焦慮症罹患人數比例上升，最新研究指出，美國12到25歲憂鬱症患者雖大幅增加，但接受治療者卻沒有相對增加，國內也觀察到校園內有情緒困擾的青少年愈來愈多。醫師提醒，與其稱青少年是「草莓族」，不如正視他們在快速變動的時代下受到的巨大影響，老師及家長都應保持高度警覺，及時幫助他們尋求專業協助。

今年9月發布於《美國預防醫學期刊》的研究，由美國哥倫比亞大學及紐約城市大學學者進行，分析2015年至2020年的全國藥物使用與健康調查資料庫，研究對象為27萬多12歲以上的美國人民。結果發現，在2020年有9.2％的受訪者在過去一年中經歷過重度憂鬱症，在18到25歲年輕人較常見，其次為12到17歲青少年，盛行率分別為17.2％和16.9％，且增加比例也最快，但多數患有憂鬱症的青少年既沒有求助專業，也沒有接受治療。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，全世界已發表的青少年憂鬱症盛行率均有微幅增加；在台灣，比較嚴重的問題是青少年的自殺率，不同於與其他年齡族群，這幾年來不減反增，臨床現場也發現，校園內有情緒困擾的青少年愈來愈多。

陳質采提醒，與其說青少年挫折耐受力差、稱他們為「草莓族」，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群；建議師長應保持高度警覺性，留意孩子的身心狀況，如出現像情緒低落、對生活失去興趣、失眠或出現自我傷害的意念等，需立即尋求專業的協助。

根據董氏基金會歷年發表的研究顯示，最常讓台灣青少年感到壓力的前三名，依序為課業壓力、對未來的不確定性，以及人際問題；進一步發現，憂鬱情緒症狀愈嚴重者，求助比例愈低。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年的憂鬱常常被誤以為是叛逆，家長需學習如何辨識；憂鬱症孩子可能會伴隨一些症狀，如胃口不好、凡事提不起勁、失眠、不想出門、增加許多負面思考等，而單純經歷叛逆時期的青少年，生活作息及飲食習慣比較如常。

葉雅馨建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，應試著成為孩子的朋友角色；當察覺到憂鬱症狀，應積極陪孩子面對與解決，求助及就醫是解決問題的重要一步。