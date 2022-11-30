農委會公布第33屆全國模範農民選拔，台東縣池上鄉的官聲燐榮獲全國模範農民，縣長饒慶鈴特別指示農業處張貼紅榜表達恭賀，並感謝農會及農友在專業領域上的努力。

農業處指出，此次獲全國模範農民殊榮的官聲燐是有機稻米達人，在池上鄉農會長年輔導下，致力推動有機及友善耕作理念，建立水稻安全管理模式，積極提升稻米品質與農產品安全，卓越表現獲得肯定，值得各方學習。

農業處說明，今年全國模範農民選拔競賽以「友善環境、產業共好」為評選標準，參加選拔的農民來自全國農、林、漁、牧各產業共計57位，再由農委會延聘專家學者組成全國評選委員會，從中評選出20位神農獎及模範農民。

另外，台東縣農會長期輔導台東青年農民，今年以「成廣澳數位共和國」團隊名稱參加全國青農團隊合作個案經驗分享大賽，藉由細膩分工及串聯產業鏈上下游為主軸，達成提升經營效率及獲利能力，展現青農團結力與執行力，獲得評委一致好評。

縣長饒慶鈴表示，自上任以來積極推動有機農業發展並重視青年農民輔導，希望打造專屬台東農業的藍海策略，同時讓青年農民得以收入穩定，不用為維持生計而在外漂泊，讓台東農業得以永續發展。

農業處長許家豪說，農業不僅是產業，更是專業，農業要永續發展，就必須向下扎根，急需年輕生力軍的加入，這次台東縣農會於青農經驗分享大賽獲獎，彰顯臺東青農的競爭力。