全球經濟衰退雜音四起，根據美國財經媒體報導，全球公債殖利率曲線出現20年來首次倒掛，全球債券加入美國債券行列，同步洩露經濟衰退的訊號。專家則示警，德國跟美國經濟前景不樂觀。

美國財經媒體全球綜合債券分類指數顯示，10年或更長天期公債的平均殖利率，已經跌到1至3年國債平均殖利率之下，創2000年開始統計以來首見倒掛，這種情況還是破天荒頭一遭，而短債利率高於長債利率被視為是經濟衰退的徵兆。

德意志銀行駐倫敦的首席經濟學家David Folkerts-Landau團隊表示，德國經濟可能已經陷入衰退，預估美國也會在明年年中進入衰退。

標普全球評級（S&P Global Ratings）經濟學家博維諾（Beth Ann Bovino）在周一發布的報告中示警，「做好迎接明年經濟衰退的準備」，並強調美國能夠避免經濟衰退的可能性越來越渺茫，因為聯準會 (Fed) 以升息來打擊高通膨的戰略，恐導致明年迎來類似1970年代的經濟衰退。

《日經中文網》先前以「世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭」為題發表文章，強調世界經濟面臨多重挑戰，包括美國和歐洲對高通膨問題束手無策，北京政府嚴格的疫情防控加劇了未來風險，而且中國人口紅利已經不存在。