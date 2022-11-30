國門在10月13日開放，韓國政府在11月1日起重啟台韓相互免簽政策，台韓旅遊正式恢復過往可自由往來，到韓國旅遊的民眾越來越多。民眾在10月13日至11月30日這段期間出發前往韓國，可到韓國觀光公社「安心旅遊就在韓國」活動官網，凡是購買指定旅行社及航空公司出發的韓國商品的消費者，在11月30日前上活動網站登錄參加抽獎。不論是團體遊、機票還是自由行，都有機會抽中韓國機票、3C精品、保養品、旅行用品等豐富獎品。

「安心旅遊就在韓國」活動官網釋出3個好康，在10月13日至11月30日前往韓國旅遊的民眾可參加的「Fun好康」買行程登錄抽大獎，有機會抽中再次前往韓國的來回機票或其他豐富獎項。

還沒出發的民眾推薦參加「驚喜戳戳樂」天天加碼送，人人有獎。想去韓國玩先試手氣，可抽韓國團體、自由行行程折價券、機票折扣碼、免稅店購物金、景點門票、訂房折價券等好禮，有戳就有獎，各家使用期限不同。

至於還沒有計劃出境旅遊的人還是可以參加「分享活動」請你喝下午茶，只要成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，活動期間每人公開分享活動至個人FB，主辦單位預計抽出200位粉絲朋友，可獲贈CITY CAFÉ提貨券。