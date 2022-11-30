美股周二跌多漲少，大陸中央未調整防疫，但強調快封快解、減少群眾不便，周三台股開跌31.41點報14678.23點，開盤陷入震盪，下拉最低達14678.23、下跌31.41點，隨後電子、金融回穩，觀光迎接口罩禁令解除商機而漲幅帶頭衝，大盤早盤九點半過後走穩上攻，向上接連突破14700、14800關卡，最高達14831.31、大漲121.67點，而30日周選結算，本日也即將收月線，台股本月已飆漲逾1800點。

截止12:10左右，加權指數上漲113.81點或0.77%，報14823.45點；櫃檯指數上漲1.86點或1.01%，報186.79點。

周二公布的美國11月消費者信心進一步下滑，並創下4個月新低，市場將屏息聯準會(Fed)主席鮑威爾發表談話，可能透露未來升息力道，並關注將公布的零售業數據等重要經濟數據，周二美股震盪收黑，四大指數跌多漲少，那指跌0.59%最烈，僅道瓊小漲0.01%，標普500指數、那指連跌3天。其中受到美債殖利率續升，加上大陸清零政策，恐導致蘋果面臨供應鏈風險，科技股承壓，周二蘋果和亞馬遜等重量級科技股普遍下跌，僅臉書母公司Meta漲0.63%，標普500指數11大類股漲跌互見，當中科技股跌0.98%，便表現最疲弱。

雖然周二美股科技股有壓，但台股ADR全漲，台積電ADR漲0.14%，聯電ADR漲0.56%，日月光ADR漲0.47%，中華電信ADR漲1.16%。權王台積電(2330)開跌在483元，早盤低點下跌4.5元報482.5元，往下壓低，11時過後成功翻紅，最高達489元。聯電(2303)仍在平盤之下震盪，日月光投控(3711)、鴻海(2317)則居平盤之上，盤中上漲約1%，聯發科(2454)更大漲3%以上。

航運漲幅尚未跟上來，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)盤中走紅，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則較弱勢，居航運表現後段班，未沾光觀光題材熱度。

近期指揮中心再宣布將陸續鬆綁防疫措施，包括口罩令第一階段鬆綁，宴席開放逐桌敬茶敬酒，以及入境人數限制取消，相關需求讓投資人期待，觀光股再度歡呼熱絡，上市觀光漲幅居台股之冠，晶華(2707)漲停，美食-KY(2723)、寒舍(2739)、雲品(2748)也漲約半根漲停，而行李箱概念的高林(2906)也開盤急鎖漲鎖，股價11月以來飆漲40%。

資金流向中小型股，傳產族群的鋼鐵、塑膠、機電上揚。其中塑膠概念族群、集團股急拉，國喬(1312)、台達化(1309)、越峰(8121)、中華化(1727)、三晃(1721)、三福化(4755)紛紛觸及漲停。

股王大立光(3008)領漲光學股，光學類股表現也強勢，今國光(6209)、亞光(3019)、玉晶光(3406)也漲幅皆發光。車用概念股堤維西(1522)、耿鼎(1524)、裕隆(2201)等也都再起攻勢。

國票投顧預期，雖然台股目前仍位處整理區間內，但看好多方力道回升，將帶動台股擺脫區間格局，因此，預期台股可望在短期內展開新一輪漲勢，短線可以偏多看待。不過，觀察盤面資金動向，電子族群成交比重偏低，尚未明顯獲得買盤青睞的跡象，恐不利於台股漲勢的延續性，因此，後續需留意電子族群成交比重是否有回升，來判斷手中有獲利的持股是否續抱。

操作方面，國票投顧建議，選股可以瞄準低基期且具基本面個股，若台股再度向上發動攻勢，可望獲得補漲契機。