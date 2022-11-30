在埃及舉行的第27屆聯合國氣候變化大會(COP27)於日前結束，全球氣候議題的性質出現重大轉變：正視已出現的天災成為焦點，如何賠償受暖化打擊的窮國未來幾年將是主要話題。反觀俄烏戰爭，俄羅斯軍隊近期猛攻烏克蘭的能源設施，多地電力供應受影響，烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄羅斯正計劃新一輪襲擊，未來一星期情況仍然嚴峻。

匯豐投信表示，隨著低庫存與供需失衡持續存在，再加上北半球即將進入冬季，石油輸出國組織近日的減產舉措為企業盈利提供了較高程度的保護。考慮到該行業的強勁表現，估值仍具有吸引力。油價、能源的先跌後漲，展現出價格韌性，也驗證持續看好能源、原物料的觀點。受到季節性需求，及未來俄油影響的供應不確定性，預期油價仍有上漲空間，投資人可趁油價回檔時佈局。然而，近日的波動也顯示，天然資源的價格波動劇烈，不宜押注於單一標的，除了能源產業外，最好同時佈局其他如「食品、農產品及公用事業公司」的關鍵資源基金，以免單一商品的波動過大令投資人無法承受。

為了擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，布魯塞爾公佈了歐盟再生能源(RepowerEU)計畫，這是一項2100億歐元的全面計畫，旨在促進綠色能源的發展。雖然這項計畫仍處在藍圖階段，但與一年前相比也是一個明顯轉變。同樣，烏克蘭戰爭並沒有阻止全球再生能源領域的新投資，在2022年前六個月達到創紀錄的2260億美元。國際能源署呼籲歐洲各國政府就採取措施，包括加快節能投資和再生能源投資，推進住宅隔熱計畫，以及改用熱泵以減少天然氣需求等。

上週末，歐盟各國正努力解決分歧，試圖趕在12月5日最後期限之前，屆時歐盟之前商定的對俄羅斯海運石油禁運將開始生效。最近幾天，由於波蘭帶頭推動的價格上限遠低於歐盟委員會的主張，導致談判陷入停滯；此舉將使得歐盟停止推進協助各國民眾與商界應對能源危機的援助計劃。加上美國汽油庫存升幅較預期大，揭示需求或出現疲態，國際油價於上周下挫逾3%，創下近兩個月新低。另傳出沙烏地阿拉伯和其他OPEC成員國，正討論自下個月起每日增產石油50萬桶，導致油價盤中跌破每桶80美元，沙國隨即出面否認此傳聞，油價才自低點回升。而沙國不僅駁斥增產的言論，甚至表示針對市場需求不排除再減產，能源股隨即上揚大漲。