受到經濟數據不佳影響，加上美股又出現觀望走勢，日股30日再度走低。早盤結束時，日經指數收27,858.16點，跌169.68點或0.61%。東證收1,981.59點，跌11.38點或0.57%。

全球需求動力熄火，加上供應鏈斷鏈問題尚未完全解決，日本製造業因此收到牽連，十月工業生產已經連續兩個月都是負成長，為月減2.6%，九月經調整後也減少1.7%。

五個月以來首次下修工業生產估值的日本政府，認為產量還是在回升，但還是有一些不足的問題。接受查訪的日企樂觀估計，十一月產量可望成長3.3%，到了十二月應可再成長2.4%。

分析師指出，全球景氣趨緩不僅日本工業生產受到波及，中國大陸PMI（採購經理人指數）因抗疫封鎖也表現不好，更是讓市場擔憂經濟情勢有加速惡化的趨勢。

個股普遍走跌，光學玻璃製造業者Hoya跌2.65%，隱形眼鏡製造商Menicon跌3.02%，迅銷跌0.63%，頻被外資降等的軟銀也續跌0.5%。