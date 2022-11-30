三三會理事長林伯豐今日出席三三會例會，針對《產創條例》增修第10條之2，給予半導體業最高25％投資抵減，也稱為《台版晶片法》表示，政府做得不夠到位，應該擴大配套措施，不應該只有半導體。

林伯豐表示，台灣對於晶片製造，供應鏈的完整，台積電占重要地位，晶片製造台積電就占52％。美國晶片法案與台晶片法案都是短期效應，應該配合供應鏈的發展與供需，而台積電的成就，他個人非常欽佩。

《產創條例》修正林伯豐認為，的確是政府該做的，但是做不到位，範圍還要再擴大，不應該只嘉惠半導體業。

至於中國大陸目前還持續封控措施，林伯豐承認，對中國大陸本身與全球經濟都有影響，台商大型企業雖有繼續生產，但是運輸也會有困難，對台商在中國大陸的營運與營收都有衝擊。

現在問題最大是電子業與房地產，人員無法上班都會影響，林伯豐認為，至於影響程度，要看疫情的長短影響經濟影響狀況。