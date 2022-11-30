連續誘殺7恩客逃亡20年審3年，勞榮枝指遭脅迫江西高院不採，維持判死。（江西高院）

澎湃新聞報導，1999年備受關注的男子法子英利用特種行業女友勞榮枝，誘殺「恩客」7人案，在法某公開處決後，2019年因勞女逃亡近20年落網，再度喚起公眾記憶，經一審判處死刑不服上訴，勞女強調她是遭脅迫而成為從犯，罪不及死，全案二審在江西高院開庭3個多月，11月30日上午宣判，對勞榮枝涉嫌犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪上訴一案：駁回上訴，維持原判。

江西高院認為，勞榮枝及其辯護律師所提勞榮枝不構成故意殺人罪，係從犯、脅從犯等上訴理由和辯護意見，與二審查明的事實不符，於法無據，依法不予採納。第一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判，對勞榮枝的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

2021年9月9日，南昌中院對該案一審宣判，判處勞榮枝死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

澎湃新聞此前報導，勞榮枝，1974年生人，原係江西九江石油化工公司子弟學校的小學教師。1999年11月18日，勞榮枝男友法子英因綁架、搶劫和故意殺害7人被安徽省合肥中院判處死刑，並於當年12月28日被公開處決。2019年11月28日，逃亡近20年的勞榮枝在福建廈門落網。

南昌中院一審判決認定，1996年至1999年間，被告勞榮枝與法子英（已伏法）經共謀並分工，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案物件，由法子英實施暴力，先後在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪4起，致7名被害人死亡。案發後，勞榮枝使用「雪麗」等化名潛逃，於2019年11月28日被公安機關抓獲歸案。

二審庭審中，上訴人勞榮枝、辯護人和出庭檢察官圍繞勞榮枝是否構成故意殺人罪、在共同犯罪中的地位和作用、一審量刑是否過重、一審程序是否違法等問題發表了意見，勞榮枝進行了最後陳述，她向受害方道歉，但認為自己「罪不至死」。

據江西省高院官方微博通報，江西省高級人民法院認為，上訴人勞榮枝夥同法子英故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；以非法占有為目的，採用暴力、威脅手段劫取他人財物，構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架他人，構成綁架罪。對勞榮枝所犯數罪，應依法並罰。勞榮枝夥同法子英故意殺死五人；搶劫致一人死亡且係入戶搶劫、搶劫數額巨大；綁架致一人死亡，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果和罪行極其嚴重，且主觀惡性深，社會危害性大，應依法從嚴懲處。