高雄市勞工大學第49期自今年12月3日起開始受理報名至12月16日止。勞工局說，為了讓勞工朋友培養各式專長與紓壓身心，本期開設多達29門新課程，包含「簡易水電維修班」、「美體雕塑」、「手作布娃娃班」等，總計135門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，斜槓族可快搶。

高雄市勞工大學第49期共計開設135門課程，包含勞動法令、時尚技能、生活應用、休閒育樂及工作技藝等5大類，自今年12月3日起開始受理報名至12月16日止，開課地點包括前鎮區勞工局及獅甲會館、鳥松區訓練就業中心、鳳山區鳳山地方文化館。

且為使北高雄民眾也能就近學習，特別於左營圖書分館開設「輕鬆做-植物療癒減壓課程」、「輕鬆玩手機攝影」；於楠梓油廠基督教會開設「認識芳療及生活應用」、「植物療癒過生活」；於楠仔坑圖書分館開設「簡易水電維修」、「玩彩戲色畫水彩」；及於橋頭圖書分館、岡山就業服務站、岡山和平國小分別開設「紫微斗數」、「快樂學50音」、「家庭發酵食品釀造」等班別。

勞工局指出，為了讓勞工朋友培養各式專長與紓壓身心，本期開設多達29門新課程，包括新開「勞動法令初階班」、「簡易水電維修班」、「Notion數位生活與工作整合雲端筆記本」、「花藝美學班」、「手作布娃娃班」、「修復瑜珈」、「瑜珈與伸展」與「美體雕塑」課程；若要培養日常或語言興趣及生活DIY技巧，則有「日語50音基礎班」、「快樂學50音」、「和色鉛筆約繪」、「玩彩戲色畫水彩」、「認識芳療及生活應用」、「書法墨趣班(鳳山)」「居家生活小物DIY(鳳山)」及「家庭製酒與釀造食品」等各類課程。

勞工局歡迎斜槓族心動不如馬上行動，更多課程資訊可上勞工大學網站查詢。歡迎勞工朋友探索新知、享受知識盛宴，一起加入勞工大學終身學習的行列。