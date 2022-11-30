金山區放射師陳偉琪、陳渝潔父女攜手協助外籍旅客隔離檢疫。（金山區公所提供）

東山高中國中部二年級陳渝潔通過劍橋英檢中高級認證。（金山區公所提供）

新冠肺炎疫情期間，新北市金山衛生所醫事放射師陳偉琪，協助向外國旅客說明隔離檢疫相關資訊，他就讀東山高中國中部二年級的女兒陳渝潔已通過劍橋英檢中高級檢定，因見父親工作繁忙，主動協助爸爸與外籍旅客溝通，提供正確防疫資訊，解決旅客疑惑，為防疫貢獻一己之力。金山區公所特別頒發感謝狀給陳渝潔，感謝她的奉獻，共同守護金山區。

陳渝潔說，透過協助父親的隔離檢疫工作，深刻體會到防疫工作的辛勞，感受到新北市政府的用心，自己也在協助的過程中，了解防疫重點，不僅在英語溝通能力上有所成長，也知道爸爸的工作的富有深厚意義，很開心能在防疫工作上貢獻小小力量。

陳偉琪表示，女兒個性謹慎細心，需要與外籍旅客通話說明法規並解釋若有需求時該如何求助時，均會事先參閱衛生福利部和疾病管制署製作的英文版入境隔離通知書，偶爾遇到不耐長住而顯情緒焦躁的旅客、女兒用同理心以英語與當事人溝通，盡力解決外籍旅客的疑慮，很讓他驕傲，在防疫的路上，每個人都是防疫團隊的一份子。

金山區長廖武輝表示，衛生所陳放射師全家投入防疫工作讓人非常感動，謝謝陳妹妹在疫情嚴峻時刻，貢獻自己的一臂之力，發揮所長，細心耐心的協助外國入境旅客翻譯溝通事宜，金山區公所特別製作感謝狀頒發給陳妹妹，除了感謝更鼓勵她維持未來對公共事務熱心，也非常感謝金山區防疫團隊在疫情期間執行、宣導防疫措施所有的付出，謝謝大家齊心守護金山、維持金山區民正常生活運作。