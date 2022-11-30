新北研考會（資訊中心）舉辦的「20餓餓 新北夜胃眠」元宇宙系列活動-新北深夜食堂名人聊天室，吸引逾7千人次，熱衷美食的年輕受眾前來元宇宙一探究竟。12月初也將公布「新北人氣消夜爭霸賽」及「新北餓餓元年NFT紀念款」得獎名單。

資訊中心主任陳富添表示，台灣在新世代穿戴裝置硬體的技術具競爭優勢，隨著5G網路覆蓋率逐漸提升，未來虛擬世界精彩可期。鼓勵對於元宇宙尚一知半解的民眾們，可多方嘗試，當然也包含了從區塊鏈技術所發展出的NFT！這種新型態的數位資產，有著不可替代、分割以及獨一無二的性質，極具機會在元宇宙中被廣泛運用。

研考會指出，這次伴隨「20餓餓 新北夜胃眠」發行的「新北餓餓元年NFT紀念款」，因新北元宇宙虛擬城的創建顯得意義非凡。以新北400萬人口為基底，發行400個NFT紀念款，用科技為後盾，釋放出人性本「餓」，全球首發只送不賣，讓吃貨永久珍藏。

整體創作以穿戴厚實感盔甲、氣勢驚艷的新北美食霸主-鐵猴子半夜食慾大噴發為主體，搭配上吃到不同口味的趣味反應，再再展現新北人氣消夜的多元風貌。豪酸、香甜、五香、勁辣口味時火山爆發、誇張的熱力四射，還有無法言喻美味時的口吐芬芳、五彩斑斕，整體創作酷炫又新穎，5款NFT，就是要寵愛熱愛新北消夜的鐵粉們。

研考會表示，「新北人氣消夜爭霸賽」抽獎結果將於12月初進行公告，投票即享抽獎資格，萬元禮券抱回家！凡報名且出席「深夜食堂名人聊天室」或分享活動網頁至社群者，另有機會抽中NFT並享500點新北幣消夜金，賦能款得主還能成為主角與神秘嘉賓共享人氣消夜，把新北消夜化為一場華麗的體驗。