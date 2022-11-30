美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，有鑑於PC庫存調整風險，故重申瑞昱「中立」評等，調降目標價到265元。

美系外資表示，有鑑於考慮到更嚴重的PC庫存問題，故近期已經下修2022年、2023年全球PC出貨量，分別由原本預估下滑14%、5%，擴大至下滑18%及9%，不僅如此，也同步下修瑞昱今年第四季及明年第一季營業利潤。

美系外資表示，建議投市場要持續留意瑞昱庫存重估損失的風險和定價壓力帶來更深的短期缺口，以加快明年上半年的庫存消化。

美系外資表示，維持瑞昱第四季營收季下滑18%的看法不變，但調降毛利率預估，從46.1%下修至44.8%，主要是PC需求疲軟將影響產品組合以及更大的庫存損失，美系外資重申「中立」評等，下修今明年獲利預估，調降目標價至265元。

其實該美系外資已經是近期第二家調降瑞昱的外資機構，昨(29)日已經有日系外資預估瑞昱營運築底還需要一段時間，也調降瑞昱評等，由原先的「買進」調降至「中立」。