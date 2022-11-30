央行升息後房市買氣明顯降溫，2022年第4季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，據五大房仲業者統計全台10月房市成交量持續量縮，房市交易降溫當中，過去強勢的賣方市場風向已轉向，逐漸轉為買賣雙方較為平衡的市場。

11月市場交易狀況，房市受到選舉等因素干擾，不僅928檔期略顯冰冷，且呈現旺季不旺的狀況。觀察重要的交易指標，流通天數拉長，且議價空間略微增加，反映成交速度變慢，且賣方要多一點價格彈性才能順利成交，過去強勢的賣方市場風向已轉向，逐漸轉為買賣雙方較為平衡的市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在市場的利空逐漸淡化，年前購屋旺季雖然不會太旺，但選後的房市近日買氣有回溫跡象，畢竟今年從五月以來房市受到許多外在因素衝擊，有部分買盤觀望遞延，自用買盤可望「緩、緩、緩」步回流。

進全球各主要國家仍有升息壓力，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底房市有三大趨勢為「低總、小宅、輕齡」。而大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，第四季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，但已經開始有不錯的產品入市，且有議價空間，買方可多方看屋，伺機進場。

中信房屋指出，以往每年的第四季都是傳統的房市旺季，會出現交易較熱絡的情形，但今年在疫情、通膨、升息、選舉等影響下，出現了房市交易較冷淡的景況，與去年下半年房市交易量逐月攀升，今年則出現旺季不旺的情形，中信房屋總經理張世宗表示，以今年前10個月六都的數字推估，全台2022年的建物買賣移轉棟數恐跌破32萬大關。永慶房屋研展中心副理陳金萍則說，房市後市將面臨挑戰。