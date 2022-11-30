倍力(6874)上櫃前競價拍賣於今日完成競價開標，最低得標價格為43元，最高得標價格為每股50.80元，得標加權平均價格為每股44.88元，承銷價訂為44.88元。

本次倍力辦理競價拍賣股數2,143張，公開申購股數為585張，參與投標合格標單共532筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股43與50.80元，得標加權平均價格為每股44.88元，承銷價則訂為44.88元。倍力競價拍賣最低得標價格為43元，本次辦理公開申購價格為44.88元，12月2日至6日為公開申購期間；12月8日為公開抽籤日；預計12月14日上櫃掛牌。

倍力由富邦證券輔導，2021年營收11.65億元，年增61.25％，EPS為6.27元，今年前3季營收較去年同期成長26.67％，EPS為2.98元。倍力以企業數位轉型過程中最核心資料庫管理、微服務系統開發與系統效能監控調校為主要經銷商品，並提供自行研發軟體，協助企業以系統化且高效率的方式，完成財務報告書自編與碳盤查等TurnKey軟體產品，使企業有效率執行ESG永續目標，提升企業在產業之競爭力，可望獲利穩定成長且持續挹注獲利。