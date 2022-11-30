太貼心了！台北市一對男女在捷運站引起側目，疑似是因為女生腳痛，所以男生換穿女生的高跟鞋，女生則穿著男方的皮鞋，浪漫舉止網友看了都大喊「好男人，可以嫁了」。

台北市一對男女在捷運站引起側目，原來是兩人交換鞋子穿。(翻攝自路上觀察學院FB)

一名男網友今早在臉書「路上觀察學院」貼出照片，古亭捷運站有一對穿著打扮時髦的男女在等捷運，但往下看兩人的鞋子卻交換了，男生穿著女方的白色高跟鞋，但因男生腳太大塞不進去，腳跟懸空露在外面，女生則是穿對方的黑色皮鞋，目擊這一幕的原PO笑說「女友腳會痛，浪漫一下？」

照片曝光後，網友們紛紛留言大讚浪漫：「可以嫁了，這個男生可以依靠」、「超級好男人」、「女友：欸不是，你穿高跟鞋走起來為什麼這麼熟練？」、「居然無違和，兩人都model吧」，還有人笑說「還是男生的阿基里斯腱會先說再見」、「不換的話男生的命會先不見」。

但有人說「男生的腳塞得進去高跟鞋也太剛好了」、「可是這樣高跟就毀了，被撐大版型跑掉」、「去買雙鞋子感覺比較實際」、「高跟鞋一定是雜牌的，真正貴的鞋子，會請男生用拎的」。