法拍屋價格、土地，往往比週邊物件成交價低，吸引預算不多首購族或投資客競拍，為讓法拍資訊更加透明，法務部行政執行署花蓮分署創全國首例，推出「法拍千里眼計畫」，利用遙控無人機空拍法拍不動產，可以不受地形及地理環境限制，從空中及立體視角，觀看整個法拍不動產外觀及周邊環境，增加買方意願。

行政執行官邱俊諭表示，民眾對法拍屋（地）的印象，就是資訊不透明、風險高，主要原因在於民眾必須各憑本事調查不動產現況。行政執行署花蓮分署先推出「法拍千里眼」計畫，針對空地或無人居住的空屋，民眾可於拍賣網站點選「360度環景照、影片」觀看，就能不受時空限制、也免出門，開啟了科技看房選地新模式。

花蓮分署進一步提供「升級版」，創全國先例，運用遙控無人機，空拍法拍不動產，突破過往僅能從平面視角觀看的限制，讓民眾也能從空中及立體視角觀看法拍物件，更加清楚掌握法拍物件全貌。

像是首波推出的空拍標的，位於花蓮縣光復鄉大安段某2筆土地，影片中完整呈現土地外觀、形狀、鄰近道路及周邊環境等。影片上架，也有義務人隨即繳清罰款、稅款，免於被拍。

花蓮分署表示，國內各大知名房仲業者早已跨足空拍銷售領域，運用空拍方式將物件立體化與影音化，讓消費者看見房地真實樣貌，已讓成交量倍增，花蓮分署首創政府機關先例，利用遙控無人機空拍「法拍不動產物件」，也追上科技發展，提高拍定機率與拍定價格。