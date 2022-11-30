本土劇女神張家瑋2015年演出八點檔《嫁妝》中的富家千金爆紅，之後他也參與更多八點檔演出，挑戰不同類型角色，而她也經常會在社群中發文及拍攝短影音與粉絲互動，近日她再度發出性感美照，胸前挖空設計好身材完全藏不住。

張家瑋昨（29）日在社群發出一系列辣照，照片中可見她身穿黑色低胸緊身洋裝，魔鬼曲線超誘人，且仔細一看胸前更是藏有一個亮點，原本就深V大展身材的設計，胸前竟多個亮點也挖空，讓粉絲直呼「太辣了」。

貼文曝光讓底下留言區粉絲暴動：「姐姐真的好美，自信的女人最美麗」、「姐，這套服裝太犯規了~~」、「妳好美，好漂亮！天氣降溫，注意保暖，保重身體！笑起來很好看」、「妳的身材也太辣，我好害羞」。

事實上，張家瑋2007年曾為節目《大學生了沒》的固定班底「瑋瑋」，更曾獲選節目中「南台灣宅男女神」，之後2015年演出八點檔《嫁妝》知名度竄升，之後也持續演出八點檔，更跨足綜藝擔任《綜藝大集合》 助理主持人，演藝事業近年可說是相當順遂。