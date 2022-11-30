盡管英國首相蘇納克宣稱，「中英關係的黃金時代已經結束」，但根據大陸商務部近日發布的公報顯示，2021年英國在中國新設企業612家，在所有歐洲國家中位列第一位。而中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，英國一直保持著對中國投資熱情，但英國國內政界和商界之間卻存在著分歧和矛盾。

《環球時報》報導，根據《中國外資統計公報2022》2021年英國在中國新設企業612家，在所有歐洲國家中位列第一位。2021年英國實際對中國投資金額為12億美元，僅遜於同期德國的16.8億美元。統計公報還顯示，截至2021年底，英國在中國共設立企業11199家，累計投資流量為275億美元，均排在德國之後，名列歐洲第二。

資料顯示，中國近年來一直是英國企業所青睞的投資目的地。中國商務部11月18日發布的資料還顯示，2022年前10個月，英國對中國的投資金額同比增長超過40％，增幅在全球範圍內僅次於亞洲的韓國和歐洲的德國，位居第三。

英中貿易協會一分報告還顯示，英國是歐洲國家中最受中國歡迎的投資目的地，2000年到2020年的20年間，中國企業對英國的投資達到519億歐元，約440億英鎊。另外，中國學生是英國最大的外國留學生群體，為英國教育部門貢獻21億英鎊，占據其所有收入的7％。2019年，中國赴英國旅遊人次達到88萬人次，比十年前增長七倍，這些遊客在英國消費17億英鎊。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，「現在的問題在於，中英經貿合作的基礎和潛力都還在，關鍵是英國一些人站在意識形態的角度看問題，他們反而認為這種經貿依賴是一種危險的東西。」

崔洪建強直言，在這一點上，英國國內尤其是政界和商界之間存在著分歧和矛盾，因為商界更看重實實在在的利益，而更反襯出政界觀點並非站在商業的角度考慮問題，顯得不接地氣。