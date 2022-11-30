民進黨今召開敗選後首次中常會，因為蔡英文總統上週敗選後，隨即辭去黨主席，今會中將推舉代理黨主席，高雄市長陳其邁可望接任；此外，對於即將登場的台北市第3選區立委補選，將由新代理黨主席接手，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農獲徵召機率很高。

此外，今天中常會中將提請同意成立「2022年大選檢討小組」；有中常委受訪表示，這次民進黨大敗，確實有許多該檢討的地方。

他說，例如這次選舉戰略、重大事件、論文案及防疫等，又例如新竹市意外成為焦點；還有內外環境其實不錯，民進黨選情應該不差，卻迎來大敗，還有南部贏得不如預期。

也有中常委說，其實這次民進黨支持者沒有轉投國民黨，民進黨支持者幾乎都是分離投票，問題出在哪？還有側翼、網軍的定義是什麼？這些都可以提出來討論。

由於蔡英文總統今天不會出席中常會，應由一向代理黨主席的黨團總召柯建銘主持，由中常委互推代理黨主席，陳其邁可望出線。

新任黨主席出任後，第一優先要務將處理台北市長當選人蔣萬安請辭立委後，台北市第3選區立委缺額補選事宜。上週民進黨中執會，已經通過由黨主席徵召，因此，陳其邁出任後，隨即展開徵召作業。

蔣萬安辭職第一時間，台北市議員阮昭雄即有意爭取，吳怡農雖然立刻趨於低調，但是當初卸任台北市黨部主委時，則公開表示，有意爭取立委，但當初「雙帥之爭」，吳怡農在該選區有高知名度，加上距離明年1月8日投票，時間緊迫，吳出線機率很高。