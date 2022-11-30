張榮發慈善基金會董事鍾德美等7人，提告指控吳景明行使第8屆董事長職務時，不顧其董事離開會場，未經全體董事3分之2以上出席情況下，表決並作成選任第9屆董事之決議，請求法院撤銷，一審駁回此部分請求，二審逆轉改判准。可上訴。

台灣高等法院二審認為，吳景明獲法院裁准暫時行使張榮發慈善基金會第8屆董事長職務，鍾德美則遭禁止行使職務，該裁定已確定，吳景明自得依張榮發慈善基金會捐助章程規定，於在判決確定或其他方式訴訟終結前，召集董事會議。

高院指出，吳景明在5名董事離席後，未依其他董事請求清點人數，其後現場即繼續進行表決並宣布投票結果，因表決當時僅有吳景明等人在場，未達特別決議之法定最低出席董事人數12人，所為決議自因欠缺最低出席董事人數之成立要件而不成立。

高院判決，確認張榮發慈善基金會2022年5月3日第八屆第12次董事會所作「選任第9屆董事」案之決議不成立。本案可上訴。