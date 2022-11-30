民進黨九合一大選慘敗，但到目前為止只有黨主席蔡英文宣布下台，行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，遭外界批評、各種酸言酸語爆多。時常針貶時事的精神科醫師沈政男則直言，民進黨大敗竟只有黨主席下台，令人開了眼界。因此他認為，拯救民進黨的唯一方法，就是讓他們輸得更多，懂得「見笑」，才可能看見自己的不足。

沈政男28日在發文指出，在過去若有民進黨員敢對內開砲，下場就是被綠營側翼攻擊，但還好，這次選舉結果狠狠修理了側翼，勢必會讓他們收斂一點。但是，民進黨還是有辦法讓黨員不敢胡亂放砲，而這就是這次選舉大敗的主因。

沈政男直言，民進黨內「那一、二人」，從頭到尾就不是真正相信民主的人，選舉對他們而言，只是一種奪權的技術操作。但他們不知道什麼叫集體智慧，才會選輸了就崩潰、檢討選民，並大罵支持藍白的人沒水準。

沈政男認為，拯救民進黨的方式，就是讓他們輸得更多，因為政治信念近乎妄想，不可能輕易改變。只有讓他們一輸再輸，輸到自己懂得「見笑」，才可能真正看見自己的不足，也才會有病識感。因此沈政男建議，1月8日的立委補選藍白必須趕快動起來，否則若讓綠營趁藍白沉浸於勝利喜悅而鬆懈時，贏得一兩席補選，那麼，就更不可能讓他們真正低頭反省了。