大陸國家統計局今（30）日發布的數據顯示，受到內部疫情嚴峻，以及國際環境更趨複雜等多重因素影響，大陸11月份製造業採購經理指數（PMI）為48％，比上月下降1.2％，創下5月以來新低，顯示製造業下行壓力有所加大。此外，企業對短期內的生產經營活動預期趨於減弱，生產經營活動預期指數為48.9％，是自2020年3月以來首次降至50％以下。

第一財經報導，由於疫情影響，市場需求整體有所收縮，新訂單指數為46.4％，較上月下降1.7％。需求端收縮，加上疫情導致人員工作和物流運行有所受阻，企業生產活動相應放緩，生產指數為47.8％，較上月下降1.8％。從業人員指數為47.4％，較上月下降0.9％，顯示企業用工需求也有一定下降。

從預期來看，生產經營活動預期指數為48.9％，較上月下降3.7％，製造業市場預期總體有所下降。從行業看，紡織、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業生產經營活動預期指數均低於43.0％，企業信心不足。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，11月PMI指數較大幅度在榮枯線（50％）下回落，表明經濟恢復態勢進一步放緩，回升動力明顯不足。反映需求不足的企業佔比提高到55％，表明需求收縮已成為制約經濟恢復最突出的問題。採購量指數、生產經營活動預期指數繼續較快下降，且均處榮枯線以下，表明企業信心明顯轉弱。

中國物流信息中心分析師文韜表示，疫情對產業鏈供應鏈的影響較大，製造業21個細分行業中，15個行業PMI較上月下降，15個行業PMI低於50％。但是與終端市場緊密關聯的消費品製造業和高技術製造業下降趨勢相對平緩，在疫情因素消退後或將較快回升。而基礎原材料行業和裝備製造業等中上游行業放緩更為突出，未來恢復或將相對緩慢。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本月製造業景氣水平總體有所回落，但仍有部分行業保持擴張，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、電氣機械器材等行業PMI和生產經營活動預期指數繼續位於景氣區間，市場需求保持增長，企業對行業發展較為樂觀。