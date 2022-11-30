知名鮮果連鎖茶飲品牌大苑子「草莓季」正式起跑，大苑子全台門市11月30日開賣幸福飲品「莓好時光」、「莓好花漾」，同時推出「莓好上上籤」活動，凡顧客於11月30日至12月6日開賣首七日至門市購買「莓好時光」乙杯（不限容量），即可獲得1次抽獎機會，有機會獲得莓好花漾乙杯或莓好時光買一送一等超值好禮，買越多杯抽越多。

除「莓好時光」、「莓好花漾」等超人氣飲品全台上市，大苑子「草莓鮮乳霜淇淋」也同步在11/30起於台北市府夢想店限店登場，100％新鮮草莓製作而成，香濃酸甜的清涼滋味，上市第一周將從11月30日至12月4日期間開賣，爾後的其他周則固定於每周五、六、日販售，欲嚐鮮的消費者可把握時間，品嚐正著時的幸福美味。

除飲品外，消費者在大苑子亦可購買安心且新鮮的香甜草莓，12月8日起大苑子全台限量69間門市開賣新鮮草莓杯、草莓禮盒，送禮自用兩相宜（資訊將於近日公布於大苑子官網）。

大苑子積極推動民眾對水果飲品的認知，從2019年起全面開啟超狂任務，草莓果農早上四點開始進行草莓採收、大苑子直接將「行動農檢室」進駐到苗栗大湖產地，鮮採即驗，直接在產地完成農藥檢驗，八、九點就開始發車配送至全台門市，品質最安全的鮮嫩草莓，最快兩小時就送到店家。此外，為了讓顧客品嘗到最新鮮的草莓飲品，大苑子更長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證。為讓顧客有更多選擇、吃得更安心。