新北市擁有超過9萬名移工，人數為全國第3，為感謝並鼓勵移工朋友對經濟、社會的貢獻，新北市勞工局持續辦理模範移工選拔活動。凡在新北市工作1年以上，不限同一雇主，持有效聘僱許可在台合法居留，且未當選新北市前5年模範移工者，均可參加，報名即日起至明年2月3日。

此外，為肯定身障者在職場上堅守崗位、克服限制、工作成績表現卓著，新北身障模勞選拔也持續受理報名，預計將各選出10位表現優良的移工及身心障礙勞工，在明年五一勞動節表揚活動給予最高的肯定與鼓勵。

去年獲選模範移工的越南籍黎氏雪女士，已在台灣養護機構工作超過12年，服務眾多重度、極重度多重障礙類別的身障者。阿雪就像是老師一樣耐心地照顧、教導院生，不論背架穿戴、緊急意外處理、癲癇發作護理等多元照護技巧都相當熟練，難不倒她！不僅獲侯友宜市長親自頒發獎座、獎金，溫馨的介紹影片，也感動在場眾人，優秀的表現除了提升社會對移工的正面印象，也成為在台移工的表率。

勞工局長陳瑞嘉表示，獲選的模範移工將接受公開表揚，並頒給獎座及獎金6000元，入圍決選的移工亦將頒發3000元獎金以資鼓勵，歡迎雇主、仲介、各國駐台辦事處、移工民間服務團體或社會大眾踴躍推薦，報名自即日起至明年2月3日。

另外，歡迎各公、民營事業單位、身障社會福利機構團體踴躍推薦工作地在新北、有一定雇主且已加入勞保的優秀身心障礙勞工，報名截止日為至12月30日下午5時，獲選者將頒發6000元獎金及獎座1座。

相關活動資訊可至「新北勞動雲」網站首頁，如對本活動有相關疑問，可向勞工局外勞服務科（02）29603456分機6477鄭小姐（模範移工）、6322王小姐（身障模勞）洽詢。