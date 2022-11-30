温昇豪對自己的手工藝相當自豪。（三立提供）

温昇豪透露唸書時期是小霸王。（三立提供）

學校旁的一片茶園，讓温昇豪誤以為要拍《茶金2》。（三立提供）

低年級學生都纏著温昇豪唸故事書。（三立提供）

三立實境療癒型節目《回到小學那一天》，本周轉學生温昇豪前往雲林古坑樟湖生態中小學當六年級轉學生，他坦言現在常不理解就讀小學的女兒思想，希望藉由回到校園，透過與各年級小孩相處，理解孩子的想法，學習如何與自己女兒無礙的溝通，拉近與孩子的距離。

温昇豪笑說雖然被分配到六年級，但還是擔心自己無法變成小學生，因為他總會忍不住用大人的視角看待事情，果然他在與同學說話時，都會向再說「爸爸經」，惹得同學一直笑，最後他也忍不住問說：「沒看過這麼老的學生嗎？」

晚上在宿舍，温昇豪又再次展現爸爸口氣要大家洗澡，還說要跟他們一起洗，温昇豪說除了當兵真沒跟一堆人洗過，沒料到這些小大人竟問說：「是要比誰大是不是？」而温昇豪的回答也絲毫不客氣。

温昇豪說，小學時期是領導型的校園小霸王，愛說話也喜歡逗同學笑，但卻因為很皮常被老師修理，他說這次感觸最深的就是學校的教育方式跟他想像不同，除高年級同學陪低年級同學讀書外，還有登山、藍染課程等，其中最讓他驚訝的就是，學校會教同學如何面對失敗，不像一般學校大都是教要如何成功，讓他忍不住驚呼現在教育不同了。

温昇豪雖像大叔，但他還是展現親切一面融合在同學群體生活中，小學二年級小女生找上他，要他唸書給她聽，結果温昇豪完全像爸爸在說故事。在藍染課程中，温昇豪完全自豪自己在手工藝的天份；在登山課程，挑戰爬1000公尺的山時，他也被賦予重任，擔任登山隊副隊長。

在玩躲避飛盤爭奪戰時，同學完全沒客氣，温昇豪說小時候玩躲避球，每次接球都掉，這次男同學不但會下指導棋，他甚至還被糾正：「你要用你全力。」他只好解釋說是怕傷了同學不敢用力。