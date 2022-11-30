山崎賢人（左）與松下洸平演出《遊戲之子》，兩人私下感情好。（TBS提供）

日本人氣男星山崎賢人2022年下半年火力全開，從電影《王者天下2》開始，到正在Disney＋熱播的《遊戲之子》，緊接著12月還有Netflix《今際之國的闖關者》第二季，完全是工作大爆滿的狀態。日前出席品牌發表會，主持人問他明年想做的事時，他說：「這件事已經講了2、3年，但因為工作行程遲遲無法成行，2023年我最想做的就是露營！」

雖然無法去露營，但山崎賢人前陣子到受到藤木直人邀請，與同樣演出《遊戲之子》的松下洸平一起去海釣，結束後還到藤木直人家享用大家現釣的魚，笑說也希望自己未來能夠自己料理這些魚，因為常拍動作作品，山崎賢人平時也注意飲食，稱蛋白質與維他命的均衡攝取相當重要。

而秋季檔話題日劇《遊戲之子》從第6集起出現重大轉折，山崎賢人飾演的天才遊戲設計師「安積那由他」將與搭檔松下洸平飾演的菅生面臨全新挑戰，本劇不但打入日本觀眾最想看到最後的秋季檔連續劇排行榜，網友們對於接下來的故事發展更是期待不已，而劇中出現的獨立廠牌遊戲「Downwell」也因為本劇再度受到矚目，目前在Steam、PS4、Nintendo Switch、iOS、Android等平台皆有上架販售。《遊戲之子》在Disney＋於每周三下午更新，Netflix《今際之國的闖關者》第二季則將在12月24日上架。