選後銷假上班首日，嘉義縣長翁章梁向縣府團隊精神喊話，火車上軌、加速前進。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

選後銷假上班首日，嘉義縣長翁章梁向縣府團隊精神喊話，火車上軌、加速前進。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

選後銷假上班首日，嘉義縣長翁章梁向縣府團隊精神喊話，火車上軌、加速前進。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連任成功的嘉義縣長翁章梁完成3天各鄉鎮拜票行程後，今銷假上班，一進縣府就受到縣府同仁熱烈歡迎，翁章梁不但二度鞠躬感謝縣府團隊的努力，指自己能連任，絕對與政績、縣府同仁的表現有非常大的關係，「帶動嘉義發展的火車頭就在嘉義縣政府、在各位身上」，強調火車也已經上軌，未來4年將加速前進。

翁章梁今銷假上班，在中庭致詞時除向同仁報告自己回來上班，也分享此次選舉，嘉義縣各村里開票結果大多獲勝，象徵鄉親對縣府團隊的期待與鼓勵，而這場選戰能夠贏，是因為過去4年，縣府團隊努力工作，抓到嘉義轉型的機會所帶來的成功，大家的努力打拚，帶給嘉義希望！

翁章梁說，選舉很辛苦，需要付出諸多心力與體力，執行縣政也一樣，強調能連任絕對跟政績、縣府表現有非常大的關係，不同於其他縣市充滿能量與活力，嘉義縣是個需要帶動發展的地方，縣府團隊不只扮演管理、維護社會秩序角色，更要靠大家帶領嘉義向前邁進。

翁章梁說，過去4年我們已建立好軌道，火車也已經上軌，未來4年將加速前進，尤其加速不只是團隊的職責，更象徵鄉親的期待，透過過去所累積的能量，我們將讓原本早已習慣嘉義生活相對落後、沒有希望的鄉親，重新燃起對嘉義的認同。

「希望在過去4年改變了大家！」翁章梁感性地說，當公務員最大的價值是所做的努力能呈現在這塊土地上，嘉義縣在這幾年來積極蛻變轉型，儘管同樣在縣府服務，相信同仁已截然不同，我們共同努力帶動嘉義的進步，希望能讓大家更加深刻有感，同樣看見自己的成長，並勇於承擔身為火車頭的使命與責任。

翁章梁分別在開始致詞前與結尾時，以深深一鞠躬感謝所有同仁的努力，並喊出未來4年，縣府團隊將乘著這股氣，與過去4年打下的基礎，持續帶領嘉義向前邁進，讓嘉義徹底轉型，期待未來4年，農工大縣正在實現的願景將徹底落實。