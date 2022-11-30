《小美人魚》真人版電影找來19歲非裔歌手荷莉貝利主演。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》公開預告。（迪士尼提供）

「2022迪士尼內容發布會」今（30日）於新加坡最具標誌性的濱海灣金沙酒店盛大舉行，華特迪士尼亞太區公司向超過400家的國際媒體以及合作夥伴展示了超過50部院線電影以及將在2023年於串流平台上線的作品內容，現場也首度公開了《星際異攻隊3》的精彩片段，還有《小美人魚》真人版電影中演唱主題曲〈Part of Your World〉的完整片段，動人的歌聲驚艷全場。

《小美人魚》真人版因找來19歲非裔歌手荷莉貝利（Halle Bailey）出演引起不少討論，迪士尼真人電影部門總裁西恩貝利（Sean Bailey）今也與現場連線透露選角內幕，「為此我們進行了相當大範圍的試鏡，不是從大明星之中去尋找」，接著提到導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）也相當積極參與選角，「一般選角都是會有2、3個作為候補，但這次不同，導演說他只想選1個人，我們就立刻跟荷莉貝利見面進行了線上試鏡，我認為她是最合適的人選， 是最完美的『艾莉兒』，到現在都很難忘線上試鏡那天的情景」，看了她完整的演唱片段後，也再次讓他們確定當初沒選錯人。該片預計在明年5月26日上映。

同場也公布了《白雪公主》的預告，復刻不少原版動畫經典畫面，除了化身「白雪公主」的金球影后瑞秋齊格勒（Rachel Zegler），最讓在場媒體驚呼的自然還是變身「壞皇后」的蓋兒加朵（Gal Gadot），她幾乎完美重現對著魔鏡喊話的經典畫面，讓現場傳出陣陣歡呼聲。除此之外，現場還展示了《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《洛基2》、《幽靈公館》、《印第安納瓊斯5》、《曼達洛人》、《小飛俠與溫蒂》、《木法沙：獅子王》真人版電影，以及動畫片 《星願》（暫譯，Wish）、《明日之城Iwájú》多部明年即將推出的強檔作品的預告片。