天氣漸涼，許多人開始煮湯燉補養身，台灣冬天有許多盛產蔬菜，其中白蘿蔔就是一項堪稱台灣冬季的代表食物，有醫師分享白蘿蔔的4大營養成分，包括鉀、鈣、維生素B9、維生素C，因而可預防高血壓、心律不整、保護心血管、還能抗衰老。

時節進入冬季，民間常說的養生諺語「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。」而白蘿蔔是罕見沒有什麼特殊味道的蔬菜，和什麼食材一起煮，味道都很容易被同化，完美融入不同菜色風格。

新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在其臉書粉專中表示，白蘿蔔有豐富礦物質和維生素，不只滿足口腹之欲，更有助身體健康。她分析白蘿蔔有4項主要營養成分，包括鉀、鈣、維生素B9、維生素C。

其中，鉀具有抵消鈉的作用，能夠排除體內多餘鹽分、擴張血管、降低血壓，可維持體內液體酸鹼平衡，有助預防高血壓。鈣則能有助骨骼及牙齒健康，預防骨質疏鬆症，還可避免抽筋及心律不整。

維生素B9又稱為葉酸，除了能保護心血管、有益腸道健康，也是胎兒發育的重要營養素之一。維生素C則具備抗氧化能力，有助美白、減緩老化、預防慢性疾病。