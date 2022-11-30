69歲曾志偉先前才被爆艷福不淺，參加身材高挑180公分、馬來西亞的模特黎峇菈的生日宴，當眾送上「生日吻」，引來兩極評論。最近他又被爆左擁右抱C級人妻女星姚樂怡和洪金寶媳婦周家蔚，三人不僅貼臉，曾志偉的手還跨過女方肩膀晾在胸前，又挨批超越社交禮儀。

曾志偉早年有過2段婚姻和4名子女，與首任台灣妻子王美華（寶媽）生下曾寶儀，1978年與朱錫珍再婚，生下曾國祥、曾國猷，2020年朱錫珍因癌症病逝，她生前與曾志偉長期分居20多年，住在加拿大，為人低調，被稱為是曾志偉「隱形的另一半」，但仍主控曾志偉的財政大權。

姚樂怡（右）與曾志偉、周家蔚曬合照。（圖／翻攝自姚樂怡抖音）

上月網上傳出曾志偉親吻長髮女模黎峇菈的影片，可見他現身對方生日宴，在眾人鼓吹下對黎峇菈獻上一吻，黎峇菈更炫耀寫下：「今年和獎門人（指曾志偉）一同吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨」，而影片隨即被瘋傳，網上起底該女是白富美，更是富豪余錦基的乾女兒，平時出手闊綽，曾志偉則強調親吻動作只是出自禮貌，沒有其他意圖。

而曾志偉女兒曾寶儀被問此事，表示影片看來只有親0.5秒，是因為畫面被截圖才看來以為親了10分鐘，她表示影片無傷大雅，「如果真的很嚴重，就會互相通電話」。而近日49歲前「電波少女」成員、擁有C級上圍的姚樂怡曬出和曾志偉、周家蔚合影，曾志偉被夾在中間笑得燦爛，三人動作相當親密，引來網友留言說：「已經結婚的人了，最好保持一點社交距離」，而曾志偉、姚樂怡、周家蔚暫未回應。