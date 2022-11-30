標普全球移動（S&P Global Mobility）周二發布報告指出，雖然特斯拉在美國仍是電動車品牌龍頭，但是隨著競爭對手崛起，越來越多平價車款進軍市場，強攻市占，未來將削弱特斯拉的領先地位。
該報告指出，第三季美國新註冊的電動車，特斯拉就囊括其中的65％，此比重低於去年的71％以及2020年的79％。標普預估，特斯拉在電動車市場的占有率將逐漸下滑，到2025年減少至20％以下，屆時市場上的電動車款式將由目前的48款增加到159款。
標普全球移動（S&P Global Mobility）周二發布報告指出，雖然特斯拉在美國仍是電動車品牌龍頭，但是隨著競爭對手崛起，越來越多平價車款進軍市場，強攻市占，未來將削弱特斯拉的領先地位。
該報告指出，第三季美國新註冊的電動車，特斯拉就囊括其中的65％，此比重低於去年的71％以及2020年的79％。標普預估，特斯拉在電動車市場的占有率將逐漸下滑，到2025年減少至20％以下，屆時市場上的電動車款式將由目前的48款增加到159款。
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